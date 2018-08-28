Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Alman Bild Gazetesi, Dortmund’un Nuri Şahin’den kulüp bulmasını istediğini yazdı. Haberde, yıldız futbolcuya Fenerbahçe’nin talip olduğu kaydedildi! İşte Fenerbahçe için adı geçen diğer isimler
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NURİ ŞAHİN BOMBASI
Fabian’ı transfer etmekten vazgeçen Fenerbahçe’de rota Nuri Şahin’e çevrildi. Sarı-Lacivertliler’in radarında olan gurbetçi yıldızla ilgili olarak Almanya’dan müjdeli haber geldi.
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Bild Gazetesi, Leipzig maçının kadrosuna alınmayan Nuri Şahin’in satış listesine koyulduğunu yazdı. Haberde, Nuri’den kendisine kulüp bulmasının istendiği ve Fenerbahçe’nin teklif yaptığı belirtildi.
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COCU ÇOK İSTİYOR
Phillip Cocu, orta sahanın ortasına mutlaka bir takviye istiyor. Hollandalı teknik adamın, bir dönem Feyenoord’da forma giyen Nuri Şahin’i yakından tanıyor.
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4-3-3’e geçiş yapmak isteyen Cocu’nun Nuri’yi mutlaka kadroda görmek istediği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun şu anda başka bir talibi bulunmuyor. Fenerbahçe, Dortmund’la sadece 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız oyuncuyu bonservisiyle almayı planlıyor. (Fanatik)
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SOL BEKE SÜRPRİZ İSİM
Sarı-lacivertliler transferde rotasını sol beke kırdı. Hasan Ali Kaldırım'ın sezona kötü başlaması üzerine teknik direktör Phillip Cocu'nun Sportif Direktör Damien Comolli ile görüşerek bu mevkiye takviye istediği öğrenildi.
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Hasan Ali'nin isabetsiz pasları ve ortaları ile atak sonlandıramayan Kanarya, forveti İslam Slimani'yi de olumlu kullanamaz hale geldi. Bu sebeple transfere yönelen Fenerbahçe'nin gündemine Miguel Trauco girdi.
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Perulu sol bekin Flamengo ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Fenerbahçe'nin Trauco için Flamengo'ya 1.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği kaydedildi. Kanarya 26 yaşındaki sol beki renklerine katarak Roberto Carlos, Andre Santos geleneğini yeniden canlandırmayı hedefliyor.
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Cocu da bu kanadı 'verimsiz' olmaktan kurtararak atakları zenginleştirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin transferin bitmesine sayılı gün kala hızlı bir görüşme trafiğiyle Trauco'yu renklerine bağlamak istediği kaydedildi. Trauco'nun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi. (Fotomaç)
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SANCHES BOMBASI
10 numara transferini çok gizli bir şekilde yürüten Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Bayern Münih'li Renato Sanches olduğu öğrenildi.
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Bayern'de istediği şansı bulamayan, geçen yıl kiralandığı Swansea'dan da hayal kırıklığıyla dönen Sanches için Alman kulübüyle temasa geçen sarı-lacivertli yönetimin transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.
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21 yaşındaki Portekizli yıldızın da Fenerbahçe'ye kiralanmaya sıcak baktığı bildirildi. (Fotomaç)
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HARUN VE AZİZ BEHICH ATAĞI
Fenerbahçe, sol bek Aziz Behich ve kaleci Harun Tekin için Bursaspor'a teklif yaptı. (A Spor)
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İSTENMEYEN KİM VARSA TALİP OLDU
The Sun gazetesi, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bu sezon Premier Lig'de istenmeyen ne kadar oyuncu varsa talip olduğunu yazdı. Kanarya için transfer edilen İslam Slimani ve Andre Ayew dışında da Ada'da oynayan birçok isim gündeme gelmişti.
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FABİAN TRANSFERİ İPTAL OLDU
Geçen sezon sadece 7 maçta forma giyen, belinden kronik sakat olan Marco Fabian’ı İstanbul’a getiren Fenerbahçe, dün sağlık kontrollerinin ardından transferden vazgeçti.
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SİSSOKO YALANLANDI
Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız oyuncusu Moussa Sissoko ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
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