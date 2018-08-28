Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

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İSTENMEYEN KİM VARSA TALİP OLDU



The Sun gazetesi, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bu sezon Premier Lig'de istenmeyen ne kadar oyuncu varsa talip olduğunu yazdı. Kanarya için transfer edilen İslam Slimani ve Andre Ayew dışında da Ada'da oynayan birçok isim gündeme gelmişti.