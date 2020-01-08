Fenerbahçe'den zemin hamlesi

Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya’nın Belek ilçesinde sürdüren Fenerbahçe’de çalışmalar günde çift antrenmanla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler yoğun bir çalışma programı içerisine girerken futbolcuların performansının artması için de her detay düşünülüyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe kurmayları çalışacakları zeminin sorunsuz olması için antrenmanların yapıldığı sahaya tam 2 ay öncesinden kendi personelini gönderip bu kamp dönemi için özel olarak hazırlattı.

Zeminin durumunu iki ay boyunca takip eden Fenerbahçe görevlileri gerekli müdahaleleri de yaparak zemini takıma uygun hale getirdi. Şu anda çalışmalarda zeminin bu durumu beğenilirken, Sarı-Lacivertliler böylece bir sürprizle de karşı karşıya gelmemiş oldular.