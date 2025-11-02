Fenerbahçe derbide penaltı bekledi!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasındaki Beşiktaş derbisinin 13. dakikasında penaltı bekledi fakat VAR'dan uyarı gelmeyince oyun devam etti
Giriş: 02.11.2025 - 20:42 Güncelleme: 02.11.2025 - 20:42
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin 13. dakikasında penaltı bekledi.
Asensio'nun pasıyla ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu, Gabriel Paulista ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Kerem Aktürkoğlu, hakem Ali Yılmaz'a bakarak penaltı bekledi.
Hakem Ali Yılmaz'a oyun durduktan sonra VAR hakemi Sarper Barış Saka tarafından inceleme uyarısı gelmedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ