Dev derbi için nefesler tutuldu. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren Fenerbahçe Galatasaray derbisi, iki takım adına da kritik öneme sahip. Fenerbahçe cephesinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel'in oynaması beklenmezken, Galatasaray tarafında sakatlığı süren Hakim Ziyech'in forma giymesi beklenmiyor. İcadi'nin durumu ise maç saati netlik kazanacak. Dev derbiye sayılı saatler kala, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta başlayacak, derbi hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte derbinin muhtemel 11'i...