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        Haberler Bilgi Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maç kadrosu!

        Dev derbi için nefesler tutuldu! Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 41 lig maçında; Fenerbahçe 24 kez, Galatasaray ise 8 müsabakadan galip ayrıldı. 9 derbi maçı ise beraberlikle sonuçlandı. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, Jose Mourinho ve Okan Buruk'un nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İki takımda eksiklikler dikkat çekerken, gözler yeni transferlerde olacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:21
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        Dev derbi için nefesler tutuldu. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren Fenerbahçe Galatasaray derbisi, iki takım adına da kritik öneme sahip. Fenerbahçe cephesinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel'in oynaması beklenmezken, Galatasaray tarafında sakatlığı süren Hakim Ziyech'in forma giymesi beklenmiyor. İcadi'nin durumu ise maç saati netlik kazanacak. Dev derbiye sayılı saatler kala, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta başlayacak, derbi hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte derbinin muhtemel 11'i...

        2

        FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe- Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de başlayacak.

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        DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Fenerbahçe- Galatasaray derbisi beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        4

        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 132 kez karşılaştı. Müsabakaların 51'i sarı- lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 42 karşılaşmadan ise Galatasaray galip ayrıldı. Derbideki 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

        5

        TEK EKSİK OSAYI

        Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.

        6

        TEK EKZİK ZİYECH

        Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

        7

        ICARDI DERBİDE OYNAYACAK Mİ?

        Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı. Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

        8

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

        9

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

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