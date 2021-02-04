Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Bu yıl şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ezeli rakiplerin mücadelesi nefesleri kesecek. İşte büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 6 Şubat Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Thiam

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Onyekuru, Babel.