Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB GS derbisi hangi gün? Muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için artık heyecan dorukta. Ligde ilk iki sırayı paylaşan iki takımın zorlu maçı öncesi geri sayım başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB GS derbisi hangi gün? Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Bu yıl şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ezeli rakiplerin mücadelesi nefesleri kesecek. İşte büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 6 Şubat Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Thiam

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Onyekuru, Babel.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor - Denizlispor | CANLI YAYIN
FUTBOLİlk gol geldi!
SON DAKİKA: Süper Lig'de en değerli ilk 20 futbolcu! - Haberler
FUTBOLSüper Lig'de en değerli ilk 20!
Kulüpler Birliği Vakfı'na tek aday Ahmet Nur Çebi! Son dakika haberleri
FUTBOLKulüpler Birliği'nde tek aday Çebi
Son dakika haberler: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı
FUTBOLGalatasaray'dan Omar kararı
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Derbi için nefesler tutuldu
FUTBOLDev derbi için nefesler tutuldu!
Beşiktaş irtifa kaybediyor!
FUTBOLBeşiktaş irtifa kaybediyor!
Mustafa Cengiz'den harcama limitleri ve Erecan Yardımcı transferi için çarpıcı sözler
FUTBOLLimitler, Erencan ve İrfan Can...
Antalyaspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları
FUTBOLTuzağa düştü!
Dorukhan Toköz'ün cezası belli oldu!
FUTBOLDorukhan'ın cezası belli oldu!
Fatih Terim'in derbi karnesi - Derbi haberleri
FUTBOLFenerbahçe karşısında 32 derbi