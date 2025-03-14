Fenerbahçe-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Tek maç eleme usulü ile seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maç programı açıklandı. Böylelikle Fenerbahçe-Galatasaray maçının oynanacağı tarih belli oldu. Dev derbiyi kazanan takımın yarı finale çıkacağı mücadelede, maçı kaybeden taraf Türkiye Kupası'na veda edecek. Peki, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda?" İşte detaylar...