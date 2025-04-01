Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile sahasında oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda yarın saat 20.45'te Galatasaray ile karşılaşacak.