Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı için geri sayım başladı. Ligde evinde oynadığı 15 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılan Gaziantep FK, sadece Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu. İki takım arasında Gaziantep oynanan maçlarda Fenerbahçe 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 kez kazanan taraf oldu. Peki, "Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...