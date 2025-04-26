Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasının maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK muhtemel 11'i...
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı için geri sayım başladı. Ligde evinde oynadığı 15 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılan Gaziantep FK, sadece Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu. İki takım arasında Gaziantep oynanan maçlarda Fenerbahçe 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 kez kazanan taraf oldu. Peki, "Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
GAZİNTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 26 Nisan Cumartesi bugün 19.00'da oynanacak.
GAZİNTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
7 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Ligde çıktığı 30 maçta 42 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 40 kez havalandırdı ve kalesinde aynı sayıda gol gördü.
GAZİANTEP FK'NIN MUHTEMEL 11'İ
Burak Bozan, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Husic, Daubin, N'Diaye, Sorescu, Lungoyi, Maxim, Boateng, Halil Dervişoğlu.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Kostic, Talisca, Dzeko.