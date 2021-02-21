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Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı? İlk 11'ler ve kadrolar

Süper Lig'in 26. haftasında zirve ateşi Fenerbahçe Göztepe maçında yanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen zorlu randevu öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Peki Fenerbahçe Göztepe karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı? İlk 11'ler ve kadrolar

Fenerbahçe Göztepe mücadelesi için artık heyecan dorukta. Ligde çıkışta olan iki takımın zorlu maçı öncesi geri sayım başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Göztepe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Göztepe maçı 21 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam

Göztepe : İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic.

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