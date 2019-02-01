FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakem görevlerini Serkan Ok ve İsmail Şencan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Mehmet Ekici, Moses, Soldado
Göztepe: Beto, Tayfur, Reis, Titi, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome
FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 20. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-33 üstünlüğü bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, ligde İstanbul'da 24. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 14-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 47, Göztepe ise 15 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.
Fenerbahçe, İstanbul'daki 23 maçın 12'sinde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.
Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.
Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 49 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.
1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
GÖZTEPE'DE SAKAT VE CEZALILAR
Göztepe'de sarı kart cezalısı Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Axel Ngando, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Celso Borges ile Tayfur Bingöl bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
HASAN ALİ KALDIRIM VE SKRTEL CEZALI
Fenerbahçe'de kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezanın ikincisini çekecek Skrtel ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında kadroda olmayacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de bugün görev alamayacak.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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