Salon: Energia
Hakemler: Daniele Rapisarda (İtalya),Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş, Hoag, Vigrass, Metin, Hidalgo, Emre, Hasan (L),Ahmet (L) (Caner, Nwachukwu)
PGE Skra Belchatow: Sander, Bieniek, Petkovic, Ebadipour, Klos, Lomacz, Piechocki (L),(Milczarek (L),Mitic)
Setler: 25-22, 20-25, 18-25, 20-25
Süre: 103 dakika (26 26 25 26)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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