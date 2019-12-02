Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, son 4 haftadan sadece 1 galibiyet çıkararak büyük yara aldı. Sarı-lacivertli takım, 13 hafta sonunda 22 puan toplayarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; galibiyet serisi elde ederek çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'yi ligin ilk yarısının son 4 maçında da oldukça zorlu rakipler bekliyor.

Kanarya, 14. haftada Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılar, son 4 haftadaki rakipler arasındaki en zayıf takım olarak görünüyor. Ancak Gençlerbirliği'nin Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçmesi mücadelenin zorluk seviyesini artırıyor. Başkent ekibiyle 4 maça çıkan Hamzaoğlu, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, 15. haftada ligin en sert deplasmanlarından Sivas'a gidecek. 13. hafta sonunda puan tablosunun zirvesinde yer alan Sivasspor, evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, 1 maç ise berabere bitti. Deplasman karnesi bir hayli kötü olan Fenerbahçe için çok sıkıntılı bir maç olarak görülüyor. Aralık ayının ortasında yapılacak karşılaşmada kış şartları da Kanarya için negatif bir etken olacak.

Sivas'tan sonra Fenerbahçe'yi bir derbi bekliyor. 16. haftada Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kara Kartal'ın son haftalardaki çıkışı dikkat çekiyor. Tabii ki geçtiğimiz yıllardaki derbi karnesi, seyirci atmosferi Fenerbahçe'nin lehine olan veriler...

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki son maçı ise Rize deplasmanında. Çaykur Rizespor'un istikrarsız sonuçlar alması ve Fenerbahçe'nin Rize'deki başarılı karnesi sarı-lacivertlileri rahatlatıyor.

GÖZLER ERSUN YANAL'DA

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, bu maçlardan galibiyet serisi çıkarabilirse şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönüp gidişatı terse çevirecek. Ancak olası puan kayıpları sarı-lacivertlilerde özellikle teknik direktör Ersun Yanal'ın işini zorlaştıracaktır. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye göre daha rahat bir fikstüre sahip olmaları son 4 haftayı Fenerbahçe için kader haftalarına çeviriyor.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 2, 2019