        Fenerbahçe için toplandılar - Magazin haberleri

        Fenerbahçe için toplandılar

        Fenerbahçeli ünlü oyuncular, Fenerbahçe - Benfica maçı öncesinde bir araya geldi

        Giriş: 21.08.2025 - 09:43 Güncelleme: 21.08.2025 - 09:43
        Fenerbahçe için toplandılar
        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Maçın rövanşı, 27 Ağustos'ta Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak. Turu geçen takım, Şampiyonlar Ligi'ne, geçemeyen takım ise Avrupa Ligi'ne katılacak.

        Tur Portekiz'e kaldı!
        Tur Portekiz'e kaldı!

        Fenerbahçeli ünlü oyuncular; Ozan Güven, Doğukan Güngör, Kubilay Aka, Fatih Artman, Mehmet Özgür, Barış Arduç, Ferit Kaya, Yalçın Hafızoğlu ve Atakan Özkaya, maçtan önce bir araya gelerek sohbet etti. Sohbetin ana konusu doğal olarak, Fenerbahçe - Benfica maçı, sarı lacivertli takımın ligde şampiyon olup - olamayacağı üzerineydi.

        Ünlü oyuncular, 0 - 0 berabere biten maçtan sonra Fenerbahçe'nin Benfica karşısında istediği sonucu alamamasının üzüntüsünü yaşasa da rövanş maçında tur atlayacaklarından emin bir şekilde stadyumdan ayrıldı.

