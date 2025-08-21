Fenerbahçe için toplandılar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Maçın rövanşı, 27 Ağustos'ta Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak. Turu geçen takım, Şampiyonlar Ligi'ne, geçemeyen takım ise Avrupa Ligi'ne katılacak.

Fenerbahçeli ünlü oyuncular; Ozan Güven, Doğukan Güngör, Kubilay Aka, Fatih Artman, Mehmet Özgür, Barış Arduç, Ferit Kaya, Yalçın Hafızoğlu ve Atakan Özkaya, maçtan önce bir araya gelerek sohbet etti. Sohbetin ana konusu doğal olarak, Fenerbahçe - Benfica maçı, sarı lacivertli takımın ligde şampiyon olup - olamayacağı üzerineydi.

Ünlü oyuncular, 0 - 0 berabere biten maçtan sonra Fenerbahçe'nin Benfica karşısında istediği sonucu alamamasının üzüntüsünü yaşasa da rövanş maçında tur atlayacaklarından emin bir şekilde stadyumdan ayrıldı.