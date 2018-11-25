Fenerbahçeli futbolcular, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde anlamlı bir klip hazırladı.

Kulüp tesislerinde kamera karşısına geçen sarı-laciverli futbolcular, şiddete karşı kadınların yanında yer aldıkları mesajını verdi.

İşte resmi sosyal medya hesabından yayınlanan o klip:

"KORKMAYIN, SUSMAYIN, SESSİZ KALMAYIN"

Öte yandan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Taner Taşkın ve futbolcular da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir video yayınladı.

Kulüp tesislerindeki stüdyoda kamera karşısına geçen kırmızı-beyazlı futbolcular ve teknik heyet, kadınların anneleri, kardeşleri olduğunu hatırlatarak, şiddete karşı onların yanında yer aldıkları mesajını verdi.

"Korkmayın", "Susmayın", "Sessiz kalmayın, "Kadına şiddete hayır de", "Değer ver", "Saygı göster", "O benim annem" yazılı pankartlar taşıyan futbolcular, kadına yönelik şiddetin son bulmasını diledi.

— Yılport Samsunspor (@ResmiSamsunspor) November 24, 2018

Teknik direktör Taner Taşkın, klipte yaptığı konuşmada, "Sevgili Peygamberimiz şunu söylüyor. 'Cennet anaların ayakları altındadır.' Her bayan da bir anne adayıdır. Kadına uzanan eller kırılsın." ifadelerini kullandı.

Yılport Samsunspor'un kaptanı Savaş Yılmaz ise kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için takım arkadaşları ve teknik direktörleri Taşkın ile "Kadına Şiddete Hayır" kampanyası başlattıklarını belirterek, bu konuda toplumda duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını aktardı.

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