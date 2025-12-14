Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki salonda gerçekleştirilen core çalışmalarıyla başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.