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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettiği haftada kazanarak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 60 puanla 2. sırada bulunuyor

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  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki farkın artmamasını sağlamıştı. 
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor. Dün Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden lider Galatasaray (1 maç fazla) 69 puana sahip. Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Fenerbahçe'de 17 Nisan Pazartesi günü antrenmana katılmayan Michy Batshuayi ile dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Uzun dönemli sakatlıktan sonra aynı gün takım arkadaşlarının alkışlarıyla antrenmanlara dönen Luan Peres'in ise forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    MUHTEMEL 11

    İrfan Can Eğribayat
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Ferdi
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Samet
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Szalai
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Alioski
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Arao
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    İsmail
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    İrfan Can Kahveci
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Rossi
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Pedro
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı

    Valencia

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