Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu deplasman öncesinde sarı lacivertlilerin kadrosu büyük oranda şekillendi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor - Karagümrük maçında kimler oynayacak?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 
  • Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor - Karagümrük maçında kimler oynayacak?

    Kritik virajı kayıpsız dönmeyi amaçlayan sarı lacivertlilerde, Jorge Jesus'un sahaya süreceği kadro da netleşmeye başladı.
  • Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor - Karagümrük maçında kimler oynayacak?

    Kalede Altay Bayındır olacak. 
  • Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor - Karagümrük maçında kimler oynayacak?

    TRT Spor'un haberine göre; Alioski'nin kupa maçındaki performansından memnun olan Jesus'un, 31 yaşındaki futbolcuya defans hattının solunda şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.
  • Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor - Karagümrük maçında kimler oynayacak?

    Portekizli teknik adam, Szalai - Samet tandemini bozmayacak, sağ bekte de Ferdi Kadıoğlu'nu oynatacak.
  • Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor - Karagümrük maçında kimler oynayacak?

    Orta sahanın ortasında Willian Arao'nun görev alması beklenirken, Brezilyalı oyuncunun partneri henüz netlik kazanmadı. 
  • Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor - Karagümrük maçında kimler oynayacak?

    Teknik direktör Jorge Jesus; İsmail Yüksek, Miha Zajc ve Crespo arasından tercih yapacak.
  • Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor - Karagümrük maçında kimler oynayacak?

    Hücum hattının sağında Arda Güler, solunda ise hafta içinde Yukatel Kayserispor filelerine 2 gol gönderen Emre Mor olacak.
  • Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor - Karagümrük maçında kimler oynayacak?

    İleri uçta ise Enner Valencia ile birlikte Serdar Dursun görev yapacak.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.