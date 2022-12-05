Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

Fenerbahçe bu sezon etkili oyunuyla Avrupa ve Süper Lig'de zirvede bulunuyor. Jorge Jesus ile performansı yükselen oyuncuların ise talibi çok. Avrupa'nın büyük takımları sarı lacivertli oyuncuları takip ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin 5 oyuncusuna İtalya'dan teklif var. İşte haberin detayları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    Fenerbahçe'nin oyuncuları bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa takımlarının takibine girmeye devam ediyor.
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    Ligde ve Avrupa'da yakalanan başarlı grafik futbolcuları da vitrinin tepesine çıkardı. 
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    ARDA GÜLER VE FERDİ KADIOĞLU - MILAN

    Bu isimlerin başında ise genç yetenekler Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu geliyor. 
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    İtalyan basınında daha önce farklı takımlarla da isimleri geçen bu iki oyuncu bu sefer Milan için yazıldı.
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    Milan'ın Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu çok istediği belirtiliyor.
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    Yine Serie A ekiplerinden Napoli de bu isimlerle ilgileniyor. Fenerbahçe'nin ise bu dönemde kadrodaki oyuncularını satmayı düşünmediği belirtiliyor.
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    Arda Güler'in sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor.
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi ise 2026 yılının haziran ayında bitiyor.
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    ALTAY BAYINDIR - INTER

    Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır için bir iddia ortaya atılmıştı. 
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    Sky Sports Italia'da yer alan habere göre, Inter, 30 Haziran 2023 yılında kulübü sözleşmesi sona erecek olan Samir Handanovic'in yerine Fenerbahçe'den Altay Bayındır veya Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Yann Sommer'i getirmeyi planlıyor.
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    DIEGO ROSSİ VE JOAO PEDRO - TORINO

    Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye de İtalya'dan bir talip olduğu çıkan haberler arasında. 
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    Yine İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino hücum hattını Joao Pedro ile de güçlendirmek istiyor. 
  • Fenerbahçe'nin 5 yıldızına İtalya'dan teklif!

    Fakat Joao Pedro'nun geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık bu transfere engel olabilir. Pedro'nun 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.