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HaberlerFutbol

Fenerbahçe'nin Ankaragücü kadrosu belli oldu!

Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Garry Rodrigues kafileye dahil edilmezken Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer aldı

Fenerbahçe

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Garry Rodrigues ile Sadık Çiftpınar kadroya alınmadı. Kanarya'da sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım ise kafileye dahil edildi. Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

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