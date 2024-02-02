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        Fenerbahçe'nin Antaylaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Çağlar Söyüncü...

        Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın kamp kadrosunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 17:13 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:13
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        Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
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        Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı lacivertli takımın yeni transferi Çağlar Söyüncü, kadroda yer aldı. Milli futbolcu, transferi sonrası ilk kez bir maçın kadrosuna dahil edildi.

        Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Becao ve Fred, kadroda yer almadı. Transfer görüşmelerinde bulunan Lincoln ile Afrika Kupası'nda bulunan Osayi Samuel de kendine yer bulamadı.

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