Spor Toto Süper Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapan ve ilk 4 maçta 3 mağlubiyet alarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe'yi en az bu kadar daha zorlu bir süreç bekliyor. İlk yarı boyunca neredeyse puan kaybına hiç tahammülü kalmayan Fenerbahçe'nin önündeki çok zor dokuz maç, sarı-lacivertlilerin bu sezonki kaderini net olarak belirleyecek.

Milli aradan sonra 40 bin kişinin önünde Atiker Konyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe daha sonra evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte Fenerbahçe'ye ya tamam ya devam dedirtecek o fikstür:

Konyaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Başakşehir

Sivasspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ankaragücü

Galatasaray-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Alanyaspor

Trabzonspor-Fenerbahçe

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