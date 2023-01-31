BOURNEMOUTH VE CRYSTAL PALACE DEVREDE

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig temsilcisi Bournemouth, Osayi-Samuel için 12 milyon Pound bonservis teklif etti. Oyuncuyla da 4.5 yıllık sözleşme üzerinden el sıkışan Bournemouth'un Fenerbahçe ile son detayları görüştüğü öne sürüldü.