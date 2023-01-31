Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Kraft, Osayi Samuel'e önce veda etti ardından paylaşımı sildi!

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Bright Osayi-Samuel için kafa kaşırtıran bir paylaşım geldi. Sarı-Lacivertlilerin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, Osayi-Samuel'e önce veda etti ardından yaptığı paylaşımı sildi. İşte Kraft'ın yaptığı o paylaşım...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Kraft, Osayi Samuel'e önce veda etti ardından paylaşımı sildi!

    Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de takıma katılan oyuncular dışında ayrılacak oyuncular da gündemde. 
  • Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Kraft, Osayi Samuel'e önce veda etti ardından paylaşımı sildi!

    Sarı-lacivertli ekibin, 2020-21 sezonunun devre arasında İngiliz temsilcisi QPR'dan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'e teklifler gelmeye devam ediyor. 

     
  • Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Kraft, Osayi Samuel'e önce veda etti ardından paylaşımı sildi!

    Ayrılığı konuşulan Nijeryalı futbolcu için kafa karıştıran bir paylaşım da Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Michale Kraft'tan geldi.
  • Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Kraft, Osayi Samuel'e önce veda etti ardından paylaşımı sildi!

    Fenerbahçe’nin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, Instagram hesabından Osayi Samuel'e yeni takımında başarılar diledi. Osayi ile orta sahada yaşadığı sevinci koyan Kraft, daha sonra o paylaşımı sildi.
  • Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Kraft, Osayi Samuel'e önce veda etti ardından paylaşımı sildi!

    BOURNEMOUTH VE CRYSTAL PALACE DEVREDE

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig temsilcisi Bournemouth, Osayi-Samuel için 12 milyon Pound bonservis teklif etti. Oyuncuyla da 4.5 yıllık sözleşme üzerinden el sıkışan Bournemouth'un Fenerbahçe ile son detayları görüştüğü öne sürüldü.
  • Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Kraft, Osayi Samuel'e önce veda etti ardından paylaşımı sildi!

    İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda.
  • Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Kraft, Osayi Samuel'e önce veda etti ardından paylaşımı sildi!

    Crystal Palace’ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.