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Fenerbahçe'nin Jesus planı

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme uzatmak için görüşme yapacağına yer verdi. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Fenerbahçe'nin Jesus planı - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe, sezon başında takımın başına getirilen Jorge Jesus ile sözleşme uzatmayı düşünüyor.
  • Fenerbahçe'nin Jesus planı - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Portekiz basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam ile Dünya Kupası arasında sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacağına yer verdi.
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    Sarı lacivertliler, AEK Larnaca maçında gruptan çıkmayı garantilemişti.
  • Fenerbahçe'nin Jesus planı - Son dakika Fenerbahçe haberleri

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  • Fenerbahçe'nin Jesus planı - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Tecrübeli teknik adamın sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.
  • Fenerbahçe'nin Jesus planı - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Teknik direktör Jorge Jesus, göreve gelmesinin ardından oynattığı futbolla takdir toplarken, her iki kulvarda da zirveden ayrılmadı. 
  • Fenerbahçe'nin Jesus planı - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Sarı-lacivertliler ligde geride kalan haftalardaki başarısıyla 23 puanı hanesine yazdırdı. Aynı başarıyı Avrupa'da da gösteren Fenerbahçe, geçmişteki sezonları geride bıraktı.

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