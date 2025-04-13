Fenerbahçe'nin ligde bileği bükülmüyor!

15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde son yenilgisini 15. haftada Beşiktaş deplasmanında yaşayan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 15 lig maçını da kaybetmedi. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 12 galibiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, gelecek hafta Kayserispor ile sahasında kozlarını paylaşacak.