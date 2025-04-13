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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin ligde bileği bükülmüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin ligde bileği bükülmüyor!

        Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkını yeniden 3'e indirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:24 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:24
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. İlk yarıyı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda Dusan Tadic ile 2 gol daha buldu. Ev sahibi 57'de Efkan Bekiroğlu ile umutlanırken, müsabaka konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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        Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray'ın Samsun'da kazanmasının ardından bu haftayı da 3 puanla kapattı ve puan farkını yeniden 3'e indirdi.

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        Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Bodrum FK ve Trabzonspor galibiyetleriyle birlikte bugün de kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

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        15 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Ligde son yenilgisini 15. haftada Beşiktaş deplasmanında yaşayan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 15 lig maçını da kaybetmedi. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 12 galibiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, gelecek hafta Kayserispor ile sahasında kozlarını paylaşacak.

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        TALISCA'DAN ÜST ÜSTE 3 MAÇTA GOL

        Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında hat-trick yapan Anderson Talisca, Sivasspor maçına 11'de başladı. Brezilyalı forvet 42. dakikada serbest vuruştan takımını 1-0 öne geçirdi. Talisca, bugünkü golle birlikte sarı-lacivertli forma altında 9. golüne imza attı. Ligde üst üste 3 maçta da fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcunun ligde 6. golü bulunuyor. Talisca, 89. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

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        TADIC'İN 11. GOLÜ

        Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 3 maç sonra gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlılara karşı 47 ve 90. dakikalarda gol sevinci yaşayan Tadic, ligde 11. golüne imza attı. Tadic, 4. haftada oynanan Alanyaspor maçının ardından ikinci kez bir maçta 2 gol kaydetti. 36 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon ligde 24'ü ilk 11 olmak üzere 29 maçta forma giydi.

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