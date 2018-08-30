Harun Tekin kendisini 3+1 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli ile Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Öncelikle çok heyecanlı olduğunu ifade eden milli kaleci, “Heyecanlı ve gururluyum. Çünkü Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu formanın ve armanın kıymetini çok iyi bileceğim. Çok çalışacağım. Sahada elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 30, 2018

Hedefleri ile ilgili de Harun Tekin, “Çok büyük bir kulübe geldim. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Çok iyi kaleciler var. Volkan ağabey ile aramız çok iyi, Berke’yi de tanıyorum. Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Milli takımda da kaleyi almak istiyorum. Hedeflerim bunlar. Sahada olduğum sürece her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağım” diye konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA İNANCI TAM

Taraftarlar içinse başarılı file bekçisi, “Burada çok büyük bir atmosfer ve çok büyük bir kitle var. Ben de çok heyecanlıyım. Çok başarılı olacağımıza ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

DAMIEN COMOLLI: HARUN HARİKA REFLEKSLERE SAHİP

Sportif Direktör Damien Comolli de, “Fenerbahçe’de görmek istediğimiz her şeyi Harun temsil ediyor. Harun saha içinde iyi bir oyuncu olmasının yanında, çok güçlü bir kişiliğe ve lider ruha sahip. Takımında kaptanlık yapmış bir isim. Gerçekten yönetim kurulumuz olarak onu Fenerbahçe’de gördüğümüz için çok mutluyuz. Kaleci olarak da harika reflekslere sahip. Sahada çok yetenekli. Fit ve formda” değerlendirmesinde bulundu.



"DAHA VAKTİMİZ VAR HALEN HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Comolli, yarın gece sona erecek transfer dönemi ile ilgili de, “Transfer dönemi yakında sona eriyor fakat daha sona ermedi. Daha vaktimiz var ve halen her şey olabilir. Benim kendimi nasıl hissettiğim önemli değil. Önemli olan başarılı olmamız ve her şeyin öncesinde tabii ki de cumartesi günü sahadan galibiyetle ayrılmamız” ifadelerini kullandı.

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