UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri 30 Ocak’ta yapılan kura çekimi ile belli oldu. Böylece turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe’nin de rakibi netleşti. Sarı-lacivertli takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Son 16’ya kalan takım Midtjylland ya da Real Betis ekiplerinden biriyle eşleşecek. Peki Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçı hakkında detaylar…