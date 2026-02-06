Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 play-off turu maç takvimi!

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi 30 Ocak'ta yapılan kura çekimi ile belli oldu. Sarı-lacivertli takım, İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşti. Kanarya, ilk maçı sahasında oynayacakken, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak. Fenerbahçe, bu turda Nottingham Forest'ı yenmesi durumunda son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 15:58 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri 30 Ocak’ta yapılan kura çekimi ile belli oldu. Böylece turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe’nin de rakibi netleşti. Sarı-lacivertli takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Son 16’ya kalan takım Midtjylland ya da Real Betis ekiplerinden biriyle eşleşecek. Peki Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçı hakkında detaylar…

        2

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

        4

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Rövanş maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 23.00'te City Ground'da oynanacak.

        Temsilcimiz, play-off turunu geçtiği takdirde ise son 16 turunda Midtjylland ve Real Betis takımlarından biriyle eşleşecek.

        5

        FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizin ev sahipliği yapacağı final müsabakası, 20 Mayıs 2026 tarihinde Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak.

        Böylece turnuvanın şampiyonu belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi