Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 play-off turu maç takvimi!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi 30 Ocak'ta yapılan kura çekimi ile belli oldu. Sarı-lacivertli takım, İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşti. Kanarya, ilk maçı sahasında oynayacakken, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak. Fenerbahçe, bu turda Nottingham Forest'ı yenmesi durumunda son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı tarihi ve saati...
FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rövanş maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 23.00'te City Ground'da oynanacak.
Temsilcimiz, play-off turunu geçtiği takdirde ise son 16 turunda Midtjylland ve Real Betis takımlarından biriyle eşleşecek.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizin ev sahipliği yapacağı final müsabakası, 20 Mayıs 2026 tarihinde Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak.
Böylece turnuvanın şampiyonu belli olacak.