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Fenerbahçe Öznur Kablo: 88 - Arka Gdynia: 57

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya'nın Arka Gdynia takımını 88-57 mağlup etti

Fenerbahçe Öznur Kablo: 88 - Arka Gdynia: 57

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, Arka Gdynia ile karşı karşıya geldi.

Kralovka Arena'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-16 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 44-33 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü periyodunu 59-51 önde kapattığı karşılaşmayı 88-57'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekip böylece, gruptaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini elde etti.

İZMİT BELEDİYE MAĞLUP

İzmit Belediyespor, Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 65-61 mağlup oldu.

İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan A Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden İzmit Belediyespor, Dinamo Kursk ile karşı karşıya geldi. Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-13 önde geçen İzmit temsilcisi, devre arasına 41-30 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda daha etkili olan Dinamo Kursk, üçüncü periyodunu 48-46 önde kapattığı karşılaşmayı 65-61'lik skorla kazandı. İzmit ekibi, gruptaki ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

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