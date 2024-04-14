Fenerbahçe Parolapara: 1 - Halkbank: 3 | MAÇ SONUCU Efeler Ligi'nde Play-off final serisinin ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Parolapara'yı 25-22, 25-19, 21-25 ve 25-20'lik setler sonucu 3-1 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Halkbank seride durumu 2-0 yaptı. Halkbank, 1 maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.04.2024 - 23:08 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:08 facebook

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