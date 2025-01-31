Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u konuk ediyor. Lig'de oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlübiyet alan sarı lacivertliler 48 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Mourinho'nun öğrencileri, Rize karşısında kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Öte yandan yeni transfer Anderson Talisca'nın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe- Rizespor maçı için geri sayım sürüyor. Ara transfer döneminde Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı lacivertliler ligde son 4 maçını kazanırken, El Nesyri attığı 12 golle takımına en çok katkı veren oyuncu oldu. Fenerbahçe- Rizespor maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Rizespor maçı 2 Şubat Pazar günü 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TALİSCA RİZESPOR KARŞISINDA OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca'nın Rizespor karşısında yedekte olması bekleniyor. Mourinho'nun Brezilya'lı yıldıza forma şansı vermesi durumunda oyuna sonradan dahil olacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrfan Can, İsmail, Djiku, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, El Nesyri, Dzeko