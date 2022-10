Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Rakiplerimiz bize karşı zorlanıyor

Her maçta farklı bir kadroyla sahaya çıkmalarının kendileri için bir avantaj olduğunu düşündüğünü kaydeden Jesus, "Rakiplerimiz bize karşı net bir strateji belirlemekte zorlanıyorlar. Her maçta farklı oyuncular oynatmamızla bize karşı zorlanıyorlar. Bunun bize bir avantaj sağladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇA FARKLI KADROYLA ÇIKMAK BİZİM İÇİN BİR AVANTAJ"

"YARIN KAZANIRSAK GRUPTAN ÇIKMA YÖNÜNDE BÜYÜK BİR ADIM ATMIŞ OLACAĞIZ"

AEK Larnaca'nın iyi bir takım olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Riskli bir maç olabilir ama biz bunun bilincindeyiz. Böyle olmalı ki sürprizle karşılaşmayalım. Kaliteli oyuncuları var, yarın siz de göreceksiniz. Yarınki maçı kazanırsak gruptan çıkma yönünde büyük bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

"HER MAÇTA AYNI OYUNU SERGİLEMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin oyun anlayışıyla ilgili konuşan Jesus, "Lig maçı olsun, Avrupa maçı olsun biz her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada gösteriyoruz. Fenerbahçe her maçını bu şekilde oynar. 90 dakika boyunca rakibine baskı yapan bir takım istiyoruz sahada. Hem fiziksel hem taktiksel anlamda çok iyi olmalıyız. Yarın da aynı oyunu sergilemeye çalışacağız. Her maçta aynı oyunu sergilemek istiyoruz, rakibimizi şaşırtabilmek için" değerlendirmesinde bulundu.

"HERKES DEPLASMANDA GOL ATMAKTA ZORLANABİLİR"

Her takımın deplasmanda oynadığında gol atmakta zorlanabileceğini dile getiren Jorge Jesus, "Sadece Fenerbahçe için geçerli değil bu. Manchester City de olsa, Real Madrid de olsa deplasmanda gol atmak zor olabiliyor. Ligde en çok gol atan takımız. Bu da ofansif kalitemizi gösteriyor. Deplasmanda daha çok gol atabilirsek tabii ki daha güzel olur" şeklinde konuştu.