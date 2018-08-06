Şampiyonlar Ligi'ne tam 9 yıldır hasret kalan Fenerbahçe, Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek için önce Benfica'yı elemek sonra da play-off turunu geçmek zorunda. Bu doğrultuda yarın Portekiz'de Benfica'ya konuk olacak sarı-lacivertliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Portekiz basınından O Jogo, Benfica'nın yıldız futbolcusu Jonas'ın bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte yer almadığını ve tecrübeli oyuncunun bireysel olarak salonda çalıştığını haberleştirdi.

Yine Portekiz basınından A Bola ise Jonas'ın Suudi Arabistan temsilcilerinden Al Nassr'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Benfica ile Al Nassr arasında oyuncunun satışı konusunda 5 milyon Euro'luk alaşmanın sağlandığını ancak Jonas'ın hamile olan eşinin Jonas'tan transferi tekrar düşünmesini istediği için transferin bir süreliğine uzadığı kaydedildi.

Jonas'ın kısa süre içerisinde Al Nassr'a transferinin açıklanması bekleniyor.

34 yaşındaki santrfor, geçen sezon 30 lig maçında 34 gol atıp 6 da asist yapmıştı. 2014 yılında Benfica'ya transfer olan Jonas, Portekiz ekibiyle 152 maçta 122 gol atarken 38 de asist yaptı.

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