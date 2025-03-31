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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'yi bekleyen iki kritik viraj - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'yi bekleyen iki kritik viraj

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olduğu ezeli rakibi Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu derbinin ardından hafta sonu ligde Trabzonspor mücadelesine çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:57
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        Fenerbahçe'yi bekleyen iki kritik viraj
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin, Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etmesi ve Galatasaray'ın da Beşiktaş'a kaybetmesi sonucu puan farkı 6'ya indi. Ligde bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, şampiyonluk şansını sürdürürken, yarışta olduğu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak.

        Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sarı-kırmızılılar ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 2 Nisan Salı günü Kadıköy'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, hem kupada yoluna devam etmek hem de ezeli rakibine karşı bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor.Derbinin sonucu psikolojik anlamda da etki edecek.

        Kanarya, sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde bu sezon oynanan 3 maçta da Galatasaray'a üstünlük sağlayamadan sezonu tamamlayacak. Fenerbahçe'nin, ezeli rakibini elemesi halinde ise Galatasaray, 5 gün içinde oynadığı Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yaşamış olacak.

        Jose Mourinho'nun öğrencileri, derbinin ardından 6 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bu kritik mücadelenin bir başka önemi de Galatasaray'ın haftayı BAY geçecek olması. Sarı-lacivertliler, bu zorlu karşılaşmadan 3 puan aldığı takdirde ligde son 8 haftaya 3 puan farkla girilecek.

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