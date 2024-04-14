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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçeli Serdar Aziz, geçirdiği sakatlıktan dolayı maça devam edemedi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçeli Serdar Aziz, geçirdiği sakatlıktan dolayı maça devam edemedi

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, Fatih Karagümrük maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 22:59 Güncelleme: 14.04.2024 - 22:59
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        Serdar Aziz maça devam edemedi!
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        Fatih Karagümrük maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Serdar Aziz, maçta sakatlık yaşadı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle ligde 12, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maça çıkan Serdar, uzun süre formasından uzak kaldı.

        Karagümrük maçında bir anda kendini yere bırakan 33 yaşındaki defansın yerine 72. dakikada Rodrigo Becao'ya oyuna girdi.

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