        Haberler Gündem Eğitim "Fenomen öğretmenler sınıfın akademik başarısını düşürüyor" uyarısı!

        "Fenomen öğretmenler sınıfın akademik başarısını düşürüyor" uyarısı!

        Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, "Türkiye'de ve dünyada yapılan akademik araştırmalar, sınıf içi etkinliklerde bu fenomen öğretmenlerin yapmış olduğu gibi davranışların akademik başarıyı düşürdüğünü gösteriyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 01.01.2026 - 10:10
        "Fenomen öğretmenler akademik başarıyı düşürüyor"
        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Kamer, dijitalleşmeyle bazı öğretmenlerin davranış ve rollerinin de değiştiğini söyledi.

        Bazı öğretmenlerin sınıfta yaptığı etkinlikleri sosyal medya üzerinden paylaşma eğiliminde olduğunu belirten Kamer, "Bu trend maalesef günden güne artmaya başladı. Bu durumun eğlenerek öğretmeyi, sınıf içindeki öğrencilerin motivasyonunu artırdığı ya da öğrencileri akademik olarak daha başarılı yapacağı düşünülse de yapılan çalışmalar aslında o öğrencilerin akademik başarısının daha düşük olduğunu net şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

        "HEM İHMAL HEM DE İSTİSMAR SÖZ KONUSU"

        Bu durumda hem ihmal hem de istismarın söz konusu olduğunu vurgulayan Kamer, "Çocuğun rızası olup olmadan o görüntüleri çekerek kendi sosyal medya hesabından paylaşması kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Fenomen öğretmenler, çocuğun masum bir anını veya aksanıyla ilgili bir şeyi paylaşabiliyor. Bu durum istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor" diye konuştu.

        Öğretmenlerin bazen sosyal medyada takipçi sayısını artırmak amacıyla çocukları istemediği davranışlara sevk edebildiğine dikkati çeken Kamer, şöyle devam etti: "Bunları bir kurgu çerçevesinde, hatta sınıfları sahneye dönüştürerek, birçok kez çekilerek en iyisinin sosyal medyada paylaşıldığını gözlemliyoruz. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla aynı zamanda ek gelir elde ediyorlar. Öğretmen hem popülaritesini artırıyor hem buradan para kazanıyor. Bunu gören öğrenciler bazen, 'Bugün eğlenmiyor muyuz, eğlence yapacak mıyız?' diyebiliyor. Öğretmenler bunu da paylaşarak, 'Öğrenciler istediği için yapıyor' diyebiliyor ama öğrenci akademik anlamda hiçbir şey öğrenemediğini belli bir süre sonra fark ediyor."

        Bazı velilerin de bu durumu eğitimin bir parçası olarak gördüğünü anlatan Kamer, "Çekimler ders sonunda veya hafta sonları da gerçekleştiriliyor. Anne babalar, bunu eğitimin bir parçası olarak gördüğü için çocuklarını kendileri getiriyor ya da gönderiyor. Öğretmenler orada çekim gerçekleştiriyor" diye konuştu.

        Kamer, bir video hazırlamak için senaryo hazırlanıp defalarca yapılan çekimin ardından montajının hazırlandığına işaret ederek, "Türkiye'de ve dünyada yapılan akademik araştırmalar, sınıf içi etkinliklerde bu fenomen öğretmenlerin yapmış olduğu gibi davranışların akademik başarıyı düşürdüğünü gösteriyor. Burada velilerin bilinçli olması lazım. Dünyada bununla ilgili farklı düzenlemeler var. İngiltere'de öğretmenin öğrencisini sosyal medyada takip etmesini bile yasaklıyorlar" dedi.

        "İDARECİLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

        Milli Eğitim Bakanlığının fenomen öğretmenlerle ilgili valiliklere genelge gönderdiğini dile getiren Kamer, şunları kaydetti: "Bu gidişat kötüye doğru gidiyor. Çünkü hem çocuğun akademik başarısı hem psikolojik gelişimi hem dijital okuryazarlık seviyesiyle ilgili ciddi problemlerin açığa çıktığını gözlemliyoruz. Daha da acısı, öğretmen saygınlığı kavramı da tartışılmaya başlanıyor. Çünkü belli bir süre sonra içerik bulamıyorlar. Daha çok görünen öğretmen başarılıymış gibi bir algı da oluşabiliyor. Bu durum meslektaşları arasında çatışma ortamı oluşturuyor. Bu konuda idarecilere önemli görevler düşüyor. Bir rehber ya da kılavuz hazırlanıp öğretmenlerin hangi içerikleri, belki hangi sürede, ne kadar, çocuğun hangi bilgilerini paylaşıp paylaşmayacağı belirlenmeli."

