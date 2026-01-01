"Fenomen öğretmenler sınıfın akademik başarısını düşürüyor" uyarısı!

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Kamer, dijitalleşmeyle bazı öğretmenlerin davranış ve rollerinin de değiştiğini söyledi.

Bazı öğretmenlerin sınıfta yaptığı etkinlikleri sosyal medya üzerinden paylaşma eğiliminde olduğunu belirten Kamer, "Bu trend maalesef günden güne artmaya başladı. Bu durumun eğlenerek öğretmeyi, sınıf içindeki öğrencilerin motivasyonunu artırdığı ya da öğrencileri akademik olarak daha başarılı yapacağı düşünülse de yapılan çalışmalar aslında o öğrencilerin akademik başarısının daha düşük olduğunu net şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"HEM İHMAL HEM DE İSTİSMAR SÖZ KONUSU"

Bu durumda hem ihmal hem de istismarın söz konusu olduğunu vurgulayan Kamer, "Çocuğun rızası olup olmadan o görüntüleri çekerek kendi sosyal medya hesabından paylaşması kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Fenomen öğretmenler, çocuğun masum bir anını veya aksanıyla ilgili bir şeyi paylaşabiliyor. Bu durum istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor" diye konuştu.

Öğretmenlerin bazen sosyal medyada takipçi sayısını artırmak amacıyla çocukları istemediği davranışlara sevk edebildiğine dikkati çeken Kamer, şöyle devam etti: "Bunları bir kurgu çerçevesinde, hatta sınıfları sahneye dönüştürerek, birçok kez çekilerek en iyisinin sosyal medyada paylaşıldığını gözlemliyoruz. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla aynı zamanda ek gelir elde ediyorlar. Öğretmen hem popülaritesini artırıyor hem buradan para kazanıyor. Bunu gören öğrenciler bazen, 'Bugün eğlenmiyor muyuz, eğlence yapacak mıyız?' diyebiliyor. Öğretmenler bunu da paylaşarak, 'Öğrenciler istediği için yapıyor' diyebiliyor ama öğrenci akademik anlamda hiçbir şey öğrenemediğini belli bir süre sonra fark ediyor."