Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer sözleri!

Yıllar içindeki fiziksel değişimi ve son iki sezondur oynadığı yeni pozisyon hakkında da konuşan milli futbolcu, "Bana göre bu işin anahtar noktalarından biri fiziksel olarak güçlü olabilmek. Daha az süre aldığınız zaman fiziksel anlamda istediğiniz seviyeye çıkamayabiliyorsunuz. Oynadığınız zaman zaten güçleniyorsunuz. Bunun yanı sıra fiziksel olarak fitness da yaptığınız antrenmanlar sizin gücünüzü katlayacak unsurlar. Maç oynamak, 90 dakika sahada kalmak, sizi güçlü kılan etmenlerden birisi. Her hafta bir maç oynamak, bazen haftada 3 maç oynayabilmek, bunlar genç oyuncuların fiziksel gelişimi için önemli olan unsurlar. Farklı pozisyonlarda oynayabilmek güzel bir şey. Benim için promblem teşkil etmiyor. Teknik adamlar için de çok önemli. Her şeyden önce sahada olmak çok daha önemli. Bazı maçlarda sağda, bazı maçlarda sola geçiyorum. Nerede ihtiyaç olursa orada oynamaya çalışıyorum. Umarım böyle devam ederim."