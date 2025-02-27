Ferhan Şensoy belgeseli geliyor

ENKA Sanat, Türk tiyatro tarihinin önemli isimlerinin ilham verici hikâyelerini kayıt altına alarak, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediği belgesel serisine, 2021 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferhan Şensoy ile devam ediyor. ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğunda hazırlanan belgeselin çekimleri, 1885 yılında Mimar Campanaki tarafından yapılan, 1989 yılında Ferhan Şensoy tarafından tiyatroya çevrilen Ses Tiyatrosu’nda başladı.

ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, sanatçının yaş gününde tiyatroda gerçekleşen buluşmada, “Sizleri, bundan tam 36 yıl öncesine götürmek, bu tiyatronun ilk temsil gecesinin heyecanını Ferhan Şensoy’un kaleminden aktarmak istiyorum” diyerek şu sözleri paylaştı: “Bitmez sanılan şeyler bitti, Ses’te perde açıldı. 24 Kasım 1989. 104 yaşında yeni tiyatromuz! Kimi localarda askılar eksik. Balkonun sıra numaraları çakılamadı. Kimi koltukların cilası kurumadı kimi hanımların kürkleri koltuklara yapıştı. Ama olsun herkes çok alkışladı. Selama çıkardık sırayla, her gün fırçaladığım bütün ustaları! Dikkat buyurun baylar bayanlar, bu tiyatroyu ben yapmadım bu ustalar yaptılar! Herkes ustaları deli gibi alkışladı, ustalar çok utandı, herkes ağladı..”

ENKA Sanat Koordinatörü Murat Ovalı ise, Ses Tiyatrosu’nun muazzam atmosferinde, Ferhan Şensoy’un evinde, hem de doğum gününde onu anmak için bir araya gelmenin heyecanını paylaşırken, Ferhan Şensoy Belgeseli’nin ENKA Sanat & Porte Film’in dördüncü iş birliği olduğunu vurguladı.

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“Bu belgesel benim en büyük hayallerimden biriydi”

Çekimlerin Ses Tiyatrosu’nda başladığını ifade eden usta yönetmen Selçuk Metin, “Bu belgesel benim en büyük hayallerimden biriydi” diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti: “Ferhan Şensoy’la ilk olarak 2015 yılında Haldun Taner belgeselini çekerken, burada, Ses Tiyatrosu’nda tanıştım. Ardından Metin Akpınar belgeseline başladığımızda yine burada onun görüşlerini almıştım. Ferhan Şensoy’la son yılında belgeselini yapmak için çok sık görüştük. Hatta ENKA Sanat’la birlikte yaptığımız Genco Erkal belgeselinin final çekimlerini Aydın’da yapmıştık. Oradan Bodrum’a Ferhan Şensoy’un yayına geçip sonrasında İstanbul’a dönecektik. Onu aradığımda 'sonra yapalım' demişti; fakat sonrasında kısmet olmadı. Bu tiyatroda olmak çok değerli çünkü İstanbul’da artık böyle bir tiyatro yok. Bir telefon görüşmemizde Ferhan Şensoy 'orası benim evim' demişti. Onun hayatına dokunan insanlarla çekimlerimizi bu tiyatronun her yerinde yapmak istiyoruz. ENKA Sanat’a bu hayali gerçekleştirme olanağı sundukları için çok teşekkür ederim. Genç kuşakların onu tanıması çok önemli. Umarım onu en iyi şekilde anlatır ve yansıtırız.”

REKLAM “Ferhan Şensoy yerelle evrenseli buluşturabilen bir isimdi. Yapımın senaryosunu kaleme alan deneyimli gazeteci ve yazar Zeynep Miraç, Ferhan Şensoy’un hepimizin entelektüel birikiminde çok izi ve katkısı olduğunu belirtip şunları söyledi: “Bu belgeselle bir anlamda borcumuzu ödeme ve teşekkür etme fırsatına da sahip olduk. Gönül isterdi ki onun hayatını kendisinden dinleyebilelim ama olmadı. Belgeselde tabii ki bir hayat hikâyesi anlatıyoruz. Bir insanın yaşadığı toplumla o toplumla örtüşen taraflarıyla da anlatıyoruz. Aslında Ferhan Şensoy tiyatro anlayışıyla ülkede olup bitenleri sıralamış. Onun oyunlarını izleyerek yakın tarihin panoramasını rahatlıkla çıkarabiliriz. 'Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı', 'İstanbul’u Satıyorum', 'Şahları da Vururlar' gibi oyunlarıyla hatta sadece oyun isimleriyle bile bir tarih çizelgesi yapabiliriz. Belgeselde onun bilmediğimiz yönlerini ailesinden ve Ortaoyuncular ekibinden dinleyeceğiz. Kendisinden sonraki kuşaklarda nasıl iz bıraktığını izleyeceğiz. Ferhan Şensoy yerelle evrenseli buluşturabilen bir isimdi. Orta oyun ve meddahı kendine düstur edinip aldığı batılı eğitimle ve kendi zihin dünyasıyla tiyatroyu evrenselle buluşturmayı başarmış biriydi. Onun Türk tiyatrosundaki yerini, etkisini, izlerini ve dünya görüşünü de göreceğiz. Tabii ki Şensoy ailesine de bu hikâyeyi bizlere emanet ettikleri için çok teşekkür ederim. Yönetmenimiz Selçuk Metin’e, tiyatro sevgimle ilgili bu belgeseli hayata geçirmem konusunda yardımcı olduğu için ve ENKA Sanat’a olağanüstü destekleri için çok teşekkür ediyorum.” Ferhan Şensoy’un ailesi adına söz alan kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise duygularını şu cümlelerle paylaştı: “Çok heyecanlı ve mutluyuz. Belgeselle ilgili olarak, bu yapım ekibinin babamla daha önce konuşmuş olmaları içimizi rahatlatıyor. Babamın ENKA Sanat’la daha önceki iş birlikleri ve ENKA Sanat’ın daha önce imza attığı belgesellerin kalitesi de ortada… Benim için önemli olan bir başka konu da şimdi üç yaşında olan kızımın büyüdüğünde dedesini bu belgeselle tanıyacak olması. Tabii ki Ferhan Şensoy’un bir sürü eseri var. Onları okuyacak, öğrenecek ama, böyle geniş kapsamlı, yakınlarının onu anlattığı bir belgesel olması “Bak işte senin deden buydu” demek için çok anlamlı.”