Türk pop müziğinin ve romantik şarkıların efsane ismi Ferhat Göçer, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Yollar' isimli yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşacak.

Ferhat Göçer, ABD Turnesi kapsamında Los Angeles’ta çekimlerini gerçekleştirdiği bu şarkının klibiyle ilgili duygusal anlar yaşadığını ifade etti. Çekimlerin ardından Türkiye’ye döndüğünde, Los Angeles’ta yaşanan yangın felaketinin klip çektiği sokakları yok ettiğini üzüntüyle izlediğini belirten Göçer; “Artık bu şarkı ve klip, hayatımda bambaşka bir yerde olacak” diyerek hislerini paylaştı.