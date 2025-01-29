Ferhat Göçer'den sevgililer gününe özel
Ferhat Göçer, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hem bir şarkı yayınlayacak hem da konser verecek
Türk pop müziğinin ve romantik şarkıların efsane ismi Ferhat Göçer, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Yollar' isimli yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşacak.
Ferhat Göçer, ABD Turnesi kapsamında Los Angeles’ta çekimlerini gerçekleştirdiği bu şarkının klibiyle ilgili duygusal anlar yaşadığını ifade etti. Çekimlerin ardından Türkiye’ye döndüğünde, Los Angeles’ta yaşanan yangın felaketinin klip çektiği sokakları yok ettiğini üzüntüyle izlediğini belirten Göçer; “Artık bu şarkı ve klip, hayatımda bambaşka bir yerde olacak” diyerek hislerini paylaştı.
Sanatçı, şarkısının yanı sıra 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir konser verecek. Aşk ve müzik dolu bu özel gecede Ferhat Göçer, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak.