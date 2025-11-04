Ferhat Göçer: Mücadelemizi sürdürüyoruz

"TELİF MESELESİ ORTAK HAREKET ETMEYİ GEREKTİRİYOR"

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, konuşmasında birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 25 yıllık süreçte MSG, hem standartların yükselmesi hem de sektörde denge unsurlarının oluşması açısından önemli roller üstlendi. Dijital dünyanın gelişimiyle birlikte telif hakları sistemi her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Buna rağmen MSG olarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Telif meselesi artık ortak hareket etmeyi gerektiren bir alan. Umuma açık mekânlar, televizyon, sosyal medya, dijital platformlar ve yapay zekâ dâhil tüm mecralarda haklarımızı savunmak için verdiğimiz ortak mücadelenin ses getirdiğini gördük. Ancak eser sahipleri olarak insanca yaşam standartlarına ulaşmadıkça ‘başardık’ diyemeyiz. Bu nedenle, dayanışma ruhuyla hareket ederek ortak çalışma kültürünü güçlendirecek bir protokol çerçevesinde çözüm üretmeyi hedefliyoruz.