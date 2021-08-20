AA

Yakutiye Belediyesi, tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış kentteki bir tarihi yapının daha turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta Kalor Tepe olarak bilinen Umudum Mahallesi'ndeki Urartu İmparatorluğu döneminde Diauehi Krallığı'nın kurulduğu alanda yer alan kaya mezar ile Ferhat ve Şirin efsanesinin geçtiğine inanılan alanda proje yürüttü.

Turizm destinasyonuna dahil edilmesi planlanan bu alanda, ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin dinlenebilmesi amacıyla bir mesire alanı oluşturan belediye, ayrıca kaya mezar ve kalenin olduğu yerlerde de rekreasyon (yeniden canlandırma) çalışması yaptı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, gelecek günlerde açılışını yapılması planlanan alandaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu alanın Erzurum'un ilk yerleşim yeri olduğunu belirtti.

Tarihin hemen hemen her sayfasında bölgeyle ile ilgili notlar yer aldığını ifade eden Uçar, "Şimdi bizler de Kalor Tepe olarak anılan bu yer ile üzerinde kalıntılar bulunan kale ve anıt mezarın olduğu kısımda turizmin daha etkin bir şekilde yapılması adına düzenlemeler gerçekleştirdik. Buraya ait bir piknik alanı düzenlemesi yapıyoruz. Vatandaşlarımız hem gelip burada boş zamanlarında aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir gün geçirirken, böyle güzel bir tarihi eseri yakından görme ve inceleme fırsatı bulacaklar" dedi.

Uçar, alanın açılışının 29 Ağustos'ta yapılacağını anlatarak, Ferhat ile Şirin arasında hikayelere konu olan aşk hikayesinin bu bölgede geçtiğine inandıklarını dile getirdi.

Amasya başta olmak üzere Azerbaycan, İran ve Balkanlar'ın da bu aşk hikayesinin geçtiği yerler arasında anıldığını söyleyen Uçar, şunları kaydetti:

"Erzurumlu olarak hikayenin burada geçmiş olduğunu umut ediyoruz ve burada olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda ziyaretçilerimizi Ferhat ile Şirin'in hikayelerinin geçtiği yere davet ediyorum. Bu konuda teknik incelemem olmadı. Ben de şu anda yayınlanmış makalelerden ve inceleme yapmış kişilerden öğrendiğim bilgileri aktarıyorum. Ferhat ve Şirin ile ilgili kısmını net olarak, teknik olarak bir bilgisi yok bende. Sadece bir rivayet olarak burada geçtiğini, bu ovada doğmuş, büyümüş birisi olarak bu hikayeyi hep büyüklerden dinlemişimdir."

Umudum Mahallesi Muhtarı Fatih Bayrak da bugüne kadar çok ön planda olmayan bu yere define arayan kişilerin zarar verdiğine işaret ederek, buranın yapılan düzenleme ile turizme kazandırılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.