Feridun Düzağaç, kızı Vega'nın 1'inci yaşını kutladı

"Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi şarkılarla tanınan Feridun Düzağaç, geçtiğimiz yıl ikinci kez baba olmuştu.

Uzun süredir Tuba Tanışık ile birlikte olan şarkıcı, kızı Vega'nın 1'inci yaş gününde fotoğrafını paylaşarak; "Küçük sevgilim, ilk yaşın kutlu olsun. Anlaşmamıza göre hep mutlu olacaksın. Çok düşünmeyeceksin baban gibi, mutlu olacaksın. Virgülü, noktayı doğru yerlere koyacaksın" ifadelerini kullandı.

56 yaşındaki şarkıcının, Sevgi Güryay ile evliliğinden Tuya Naz Düzağaç adında bir kızı daha var.