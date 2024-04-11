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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de! - Motor Sporları Haberleri

        Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de!

        Aston Martin, iki kez dünya şampiyonu pilotları Fernando Alonso ile olan sözleşmelerini 2026 sezonunun sonuna kadar uzattıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 20:05 Güncelleme: 11.04.2024 - 20:05
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        Alonso, Aston Martin'de devam dedi!
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        Formula 1 takımlarından Aston Martin, İspanyol pilotu Fernando Alonso ile yeni sözleşme imzaladı.

        Aston Martin'den yapılan açıklamada, F1'de iki şampiyonluğu bulunan Alonso'nun 2026 sezonu sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.

        2018 yılında bıraktığı F1'e 2021'de Alpine takımı ile geri dönen Alonso, 2023'te Aston Martin'e transfer olmuştu.

        F1'de toplam 384 Grand Prix'ye katılan Alonso, organizasyonun en tecrübeli ismi olarak öne çıkıyor.

        42 yaşındaki İspanyol pilot, 2024 sezonundaki pilotların en yaşlısı konumunda da yer alıyor.

        ADAY EKSİLDİ

        Alonso, ilk tercihinin Aston Martin olacağını vurgulamış ama Mercedes ve Red Bull'daki boş koltukların farkında olduğunu söylemişti.

        İspanyol pilotun Aston Martin'de kalmayı tercih etmeisyle, 2025 Red Bull ve Mercedes koltukları için bir aday eksilmiş oldu.

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