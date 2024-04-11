Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de!

Formula 1 takımlarından Aston Martin, İspanyol pilotu Fernando Alonso ile yeni sözleşme imzaladı.

Aston Martin'den yapılan açıklamada, F1'de iki şampiyonluğu bulunan Alonso'nun 2026 sezonu sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.

42 yaşındaki İspanyol pilot, 2024 sezonundaki pilotların en yaşlısı konumunda da yer alıyor.

F1'de toplam 384 Grand Prix'ye katılan Alonso, organizasyonun en tecrübeli ismi olarak öne çıkıyor.

ADAY EKSİLDİ

Alonso, ilk tercihinin Aston Martin olacağını vurgulamış ama Mercedes ve Red Bull'daki boş koltukların farkında olduğunu söylemişti.

İspanyol pilotun Aston Martin'de kalmayı tercih etmeisyle, 2025 Red Bull ve Mercedes koltukları için bir aday eksilmiş oldu.