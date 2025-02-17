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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera: Hepimiz Osimhen'e müteşekkiriz - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera: Hepimiz Osimhen'e müteşekkiriz

        Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hepimiz Victor Osimhen'e müteşekkiriz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 22:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:41
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        "Hepimiz Osimhen'e müteşekkiriz"
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, galibiyeti değerlendirdi.

        "RİZE BİZİM MAÇLARIMIZA ÇOK İYİ HAZIRLANIYOR"

        Fernando Muslera, "Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri de tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar. Perşembe AZ Alkmaar maçında taraftarın desteğini bekliyoruz." dedi.

        "OSİMHEN'E MÜTEŞEKKİRİZ"

        Maçı 2 golle kapatan Osimhen hakkında konuşan Galatasaray kaptanı, "Taraftarımız çağırdıktan sonra maskeyi takmak istedim. Victor Osimhen maçı bırakmıyor, elinden geleni yapıyor. Galibiyeti getiren golleri attı, ikinci yarı kendimizi bulmamızı sağladı. Hepimiz ona müteşekkiriz."

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