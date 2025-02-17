Fernando Muslera: Hepimiz Osimhen'e müteşekkiriz

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, galibiyeti değerlendirdi.

"RİZE BİZİM MAÇLARIMIZA ÇOK İYİ HAZIRLANIYOR"

Fernando Muslera, "Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri de tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar. Perşembe AZ Alkmaar maçında taraftarın desteğini bekliyoruz." dedi.