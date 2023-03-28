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Ferritin Nedir?

Ferritin, vücudumuzdaki demir mineralini depolayan ve gerektiğinde salınımını kontrol eden bir protein kompleksidir. Demir minerali vücutta depolanabildiği için de azlığı ve çokluğu birtakım sorunlara neden olabilmektedir. Demir, metabolizmanın işleyişinde temel bir fonksiyona sahiptir. Bunun yanında kanda en fazla sayıda bulunan kırmızı kan hücreleri doku ve organlara oksijenin taşınmasından sorumludur. Bu kırmızı kan hücrelerinin dokulara yeterince oksijen sağlanabilmesi de vücuttaki demir oranına bağlıdır. İşte ferritin denilen protein kompleksi de demir mineralinin vücutta saklanabilmesi ve ihtiyaç halinde salınımından sorumludur. Ferritin proteininde yaklaşık olarak 4 bin 500 adet demir molekülü depolanır. Vücutta ferritin proteinin ağırlıklı olarak karaciğerde, kemik iliğinde ve bağışıklık sistemi hücrelerinde bulunur. Vücuttaki demir oranını anlamak için de ferritin testi denilen kan testi yapılır.

Ferritin Normal Değeri Kaç Olmalı?

Ferritinin normal değeri yaş ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Bunun yanında kadınlar için bu oran 20-200 ml/ng olarak kabul edilirken erkekler için ise bu oran 20-500 ml/ng’dir. Bu oranın kadınlarda daha düşük olmasının sebebi, her ay görülen adet kanamalarıdır. Diğer yandan ferritin düşüklüğü ya da eksikliği önemli olmakla birlikte doktorların önerdiği tedavi ile kolaylıkla giderilebilir.

Ferritin Düşüklüğü Belirtileri

Ferritin düşüklüğü belirtilerine geçmeden önce ferritin düşüklüğü nedir, ferrritin düşüklüğü ne demek sorusunu aydınlatmak yerinde olacaktır. Vücuttaki demirin depolanması ve salınımından sorumlu olan ferritin proteinin normal aralığın altında olması vücutta yeterli miktarda demir olmadığının göstergesidir. Bir diğer ifadeyle vücuttaki demir miktarı düşerse ferritin proteini de düşer. Ve en önemli göstergesi halk arasında da yaygın olarak bilinen kansızlığa sebep olmasıdır. Şimdi ferritin düşüklüğü belirtilerini inceleyebiliriz.

Kendini sürekli halsiz ve yorgun hissetmek

Genel bir uyuşukluk hali

Sabahları uyanamama ve zor kalkma

İştahta azalma

Baş dönmesi, baş ağrısı ve bağlantılı olarak kulak çınlaması

Üşüme hissi

Anksiyete ve unutkanlık

Dikkat dağınıklığı

Toprak ve kireç yeme arzusu

Cilt hassasiyeti, kaşıntı, saç dökülmesi

Tırnakların normalden daha kolay kırılması ve tırnak üzerinde çizgili görünüm

Nefes darlığı

Cinsel isteksizlik

Ayak ve el parmaklarında belirgin bir uyuşukluk

Ferritin Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

Ferritin düşüklüğü vücuttaki demir eksikliğinin bir habercisidir. Bu sebeple yukarıda anlatılan belirtiler ve sürekli demir düşüklüğü varsa dikkat edilmesi gerekmektedir. Ferritin düşüklüğü kansızlığa sebep olabilir. Bunun yanında eğer kansızlık sorunu uzun süredir mevcutsa kanser riski meydana gelebilir. 40 yaş ve üzerinde bu ihtimal daha yüksek olmakla birlikte böyle bir şüpheniz varsa mutlaka doktora gitmelisiniz. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise ferritin düşüklüğü ya da aneminin nedenleri arasında kanser de yer almaktadır.

Ferritin Düşüklüğü Neden Olur?

Ferritin düşüklüğü bir diğer ifadeyle kandaki ferritin miktarının normal değerin altında olması genellikle aşırı çay, kahve tüketimi ve düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle birlikte kendini gösterir. Bunun yanında gebelik ve emzirme dönemleri, adet ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak demir alımının engellenmesi de ferritin düşüklüğüne neden olur. Diğer nedenleri ise şöyle sıralayabiliriz.

Erken doğum

Düşük

Kürtaj

Fazla miktarda işlenmemiş et tüketimi

Kronik hastalıklar

Çok sık doğum yapmak

C vitamini eksikliği

Mide ve bağırsak problemleri

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