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Haberler Sağlık HDL Kolesterol Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? HDL Kolesterol Düşüklüğü Belirtileri
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HDL kolesterol nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? HDL kolesterol düşüklüğü belirtileri

HDL kolesterol kan testi sonuçlarında görebileceğimiz bir parametredir. HDL kolesterolün doku ve damarlardan karaciğere taşınmasını sağlar. HDL iyi bir kolesterol olarak ifade edilir. Peki HDL kolesterol düşüklüğü kanser belirtisi olabilir mi? HDL kolesterol normal değeri kaç olmalı? HDL kolesterol ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

HDL Kolesterol Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? HDL Kolesterol Düşüklüğü Belirtileri
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HDL kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü olarak bilinir ve iyi kolesterol türüdür. Kolesterol başta bağışıklık sistemi olmak üzere beyin, sinir dokusu, kalp, göz, karaciğer gibi pek çok organımızda bulunur. HDL kolesterol, kandaki kolesterolü karaciğere geri taşıyarak atılmasını sağlar, böylece damar sertliği ve kalp hastalığı riskini azaltır. Kardiyovasküler sağlık göstergesi olarak kullanılan HDL kolesterol, kan testleri ile ölçülür. Peki HDL kolesterol normal değeri kaç olmalı? HDL kolesterol düşüklüğü belirtileri nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

HDL Kolesterol Nedir?

HDL kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü anlamına gelir ve kolesterolün iyi olarak bilinen bir türüdür. HDL, kandaki kolesterolü karaciğere geri taşıyarak atılmasına yardımcı olur ve bu nedenle damar sertliği ve kalp hastalığı riskini azaltır. HDL kolesterol, kan testleri ile ölçülür ve kardiyovasküler sağlık göstergesi olarak kullanılır.

HDL Kolesterol Normal Değeri Kaç Olmalı?

HDL kolesterol normal değerleri, yaşa, cinsiyete ve genetik faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, HDL kolesterol seviyeleri şu şekilde değerlendirilir:

  • İyi: 60 mg/dL (1.55 mmol/L) ve üzeri
  • Yetersiz: 40-59 mg/dL (1.03-1.54 mmol/L)
  • Kötü: 40 mg/dL (1.03 mmol/L) ve altı

Kadınlar için ideal HDL kolesterol seviyelerinin erkeklerden biraz daha yüksek olması önerilir. Doktorlar, HDL kolesterol seviyelerini diğer kolesterol ve lipit değerleri ile birlikte değerlendirir.

HDL Kolesterol Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

HDL kolesterol düşüklüğü, doğrudan kanser belirtisi olarak kabul edilmemekle birlikte, bazı çalışmalar düşük HDL kolesterol seviyeleri ile kanser riski arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, düşük HDL kolesterol seviyeleri genellikle kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilendirilir

HDL Kolesterol Düşüklüğü

HDL kolesterol düşüklüğü, kandaki iyi kolesterol seviyelerinin normalden düşük olduğu durumdur. Düşük HDL kolesterol seviyeleri, kalp hastalığı ve damar sertliği riskini artırabilir.

HDL Kolesterol Düşüklüğü Belirtileri

HDL kolesterol düşüklüğünün belirgin belirtileri olmayabilir ve genellikle rutin kan testleri sırasında tespit edilir. Düşük HDL kolesterol seviyeleri, genellikle yüksek LDL kolesterol (kötü kolesterol) ve trigliserit seviyeleri ile birlikte bulunur ve bu durumlar kalp hastalığı riskini artırabilir.

HDL Kolesterol Düşüklüğü Neden Olur?

HDL kolesterol düşüklüğüne neden olan faktörler şunlardır:

  • Genetik faktörler: Aile geçmişi ve genetik yapı, düşük HDL kolesterol seviyelerine yol açabilecek faktörlerdir.
  • Beslenme: Yüksek doymuş yağ içeren bir diyet, HDL kolesterol seviyelerinin düşmesine neden olabilir.
  • Fiziksel aktivite eksikliği: Düzenli egzersiz yapmamak, HDL kolesterol seviyelerinin düşmesine katkıda bulunabilir.
  • Sigara kullanımı: Sigara içmek, HDL kolesterol seviyelerini düşürür ve kardiyovasküler hastalık riskini artırır.
  • Obezite: Vücut ağırlığının fazla olması, düşük HDL kolesterol seviyeleri ile ilişkilidir.
  • Diyabet: Kan şekeri seviyelerinin kötü yönetimi, düşük HDL kolesterol seviyelerine neden olabilir.

HDL Kolesterol Düşüklüğü Ne Demek?

HDL kolesterol düşüklüğü, kandaki iyi kolesterol seviyelerinin normalden düşük olduğunu gösterir ve bu durum, kalp hastalığı ve damar sertliği riskini artırabilir. Düşük HDL kolesterol seviyelerinin nedenini belirlemek ve uygun yaşam tarzı değişikliklerini veya tedavileri başlatmak için doktorlar, kan testlerini ve diğer teşhis yöntemlerini kullanır. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve sigarayı bırakma gibi yaşam tarzı değişiklikleri, HDL kolesterol seviyelerini yükseltmeye yardımcı olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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