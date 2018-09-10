İtalya’nın en önemli kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan Cortile di Francesco'nun 40'ıncı yılındaki ‘Onur Konuğu’ Ferzan Özpetek. Cortile di Francesco, ‘Farklılıklar’ olarak belirlenen 2018 yılı temasıyla etkinlik, tiyatro ve sinema, mimarlık ve tasarım, ekonomi, gazetecilik ve güncel olaylar olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. İtalya’nın başarılı, söz sahibi ve öncü olan isimleri 21 - 22 Eylül’de Perugia yakınlarındaki Assisi’de etkinlik kapsamında farklı sektörlerle ve katılımcılarla buluşacak. İtalya’da gerçekleştirildiği tarihlerde gündem oluşturan ve uzun süre konuşulan etkinliklerden biri olan Cortile di Francesco', da Ferzan Özpetek, ‘Açık yürekli Ferzan Özpetek Sineması’ başlığıyla yer alacak.

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