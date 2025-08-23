Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Feshane nerede? Feshane hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Feshane nerede? Feshane hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Ülkemizin kültürel ve tarihi simgelerinden biri olan Feshane, bilhassa fuar ve etkinlik alanı olarak şehir hayatında önemli bir konumdadır. Birçok kişi için tarihi değeriyle öne çıksa da Ramazan kutlamalarıyla popüler hâle gelmiştir. Türkiye'de metropolün tarihi semtlerinden birinde yer alan Feshane, başlangıçta fes üretim fabrikasıydı. Peki Feshane nerede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 11:51 Güncelleme: 23.08.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feshane nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Feshane, İstanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Eyüp’te konumlanır. Osmanlı döneminden günümüze uzanan kültürel bir merkez olmuştur ve günümüzde restore edilerek diri tutulmuştur. Başlangıçta fes üretim fabrikası olarak inşa edilse de zaman içinde fuar, sergi ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği bir alan olmuştur. Yerli ve yabancı turistlerin cazibe noktası olan Feshane hangi ilde ve bölgede bulunuyor? Detayları öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz…

        FESHANE NEREDE?

        Feshane nerede? Ülkemizin en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul’da Eyüp ilçesinde yer alan bir tarih merkezidir. Haliç’e yakın konumlanmıştır ve baktığı manzarayla göz doldurur. T5 tramvayıyla ulaşımı oldukça kolay olduğundan buraya gelen birçok kişi vardır. Ayrıca civarındaki tarihi yapı ve meydanlarla kolay bağlantı sunar. Feshane, özellikle günümüzde yapılan etkinlik ve fuar organizasyonlarıyla dikkat çeker.

        REKLAM

        FESHANE HANGİ ŞEHİRDE?

        Feshane hangi şehirde? Türkiye İstanbul şehrinde konumlanan bir yapıdır. Türkiye’nin en kalabalık ve tarihi açıdan zengin şehirlerinden biri olan İstanbul’da yer alan Feshane’nin günümüzde ismi değişerek “Feshane Artİstanbul”olmuştur.

        FESHANE HANGİ İLDE?

        Feshane hangi ilde? İstanbul şehir sınırlarında konumlanan yapı, kültürel ve ticari etkinleri de destekleyen bir dokuya sahiptir. Günümüzdeki adıyla Feshane Artİstanbul, düzenli aralıklarla yapılan fuar ve sergi faaliyetleri için önemli bir merkezdir. Bu faaliyetler, İstanbul’un kültürel yönüne de katkı sağlar.

        FESHANE HANGİ BÖLGEDE?

        Peki Feshane hangi bölgede? Ülkemizin Marmara Bölgesi’nde konumlanan yapı, yoğun nüfus, gelişmiş ulaşım ve ekonomik altyapısıyla öne çıkan İstanbul metropolüne daha fazla değer katar. Feshanenin bünyesinde yapılan etkinliklerinin yanı sıra tarihsel dokusu da gelen ziyaretçilerin ilgisini çeker.

        REKLAM

        FESHANE KONUMU NEDİR?

        Feshane konumu nedir? Bugünkü adıyla Artİstanbul, Eyüp ilçesi sınırlarında yer alır. Sahil kenarında konumlanan Feshane, Haliç’e bakan bir kıyıya sahiptir. Önünden T5 tramvayı geçer. Bunun yanı sıra farklı ulaşım araçlarıyla da erişim mümkündür. Otobüs ve kara yolu ile ulaşım yapılabilir. Ek olarak Feshane, civarında bulunan tarihi camiler, çeşmeler ve sosyal alanlarla da göze çarpar. Artİstanbul’un geçmişte fes üretimi için kullanılması, Osmanlı için önemli ve stratejik bir yer olduğunu gösterir.

        FESHANE HAKKINDA BİLGİLER

        Feshane, Osmanlı’da fes üretimi yapılan fabrika olarak inşa edilmiştir. Açıldığı dönemde Osmanlı Devleti için büyük bir öneme sahiptir.

        Şu anda fuar, sergi ve etkinlik alanı olarak hizmet vermeye devam eder.

        Önceden bir fabrika olan feshane, günümüzde özellikle sanat galerisi olarak çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapar.

        Feshane, Haliç’e yakın konumuyla ulaşım açısından avantajlı konumdadır.

        Yerli ve yabancı ziyaretçiler açısında son derece kültürel ve sosyal bir merkez olarak faaliyet gösterir.

        Bulunduğu alan; sergi salonları, etkinlik alanları ve sosyal tesislerle donatılmıştır.

        Tarihi yapısı korunarak modern etkinlik alanlarıyla birleştirilmiştir.

        19. yüzyılda kurulan bu tesis, Osmanlı Devleti’nin askerî ve sivil kıyafet ihtiyacını karşılamıştır ve bundan dolayı son derece önemlidir.

        Artİstanbul, eski adıyla Feshane, Osmanlı tekstil ve sanayi tarihindeki ilk büyük fabrikalardan biridir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi