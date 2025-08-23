Feshane nerede? Feshane hangi şehirde, ilde, bölgede?

Feshane, İstanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Eyüp’te konumlanır. Osmanlı döneminden günümüze uzanan kültürel bir merkez olmuştur ve günümüzde restore edilerek diri tutulmuştur. Başlangıçta fes üretim fabrikası olarak inşa edilse de zaman içinde fuar, sergi ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği bir alan olmuştur. Yerli ve yabancı turistlerin cazibe noktası olan Feshane hangi ilde ve bölgede bulunuyor? Detayları öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz…

FESHANE NEREDE?

Feshane nerede? Ülkemizin en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul’da Eyüp ilçesinde yer alan bir tarih merkezidir. Haliç’e yakın konumlanmıştır ve baktığı manzarayla göz doldurur. T5 tramvayıyla ulaşımı oldukça kolay olduğundan buraya gelen birçok kişi vardır. Ayrıca civarındaki tarihi yapı ve meydanlarla kolay bağlantı sunar. Feshane, özellikle günümüzde yapılan etkinlik ve fuar organizasyonlarıyla dikkat çeker.

REKLAM

FESHANE HANGİ ŞEHİRDE?

Feshane hangi şehirde? Türkiye İstanbul şehrinde konumlanan bir yapıdır. Türkiye’nin en kalabalık ve tarihi açıdan zengin şehirlerinden biri olan İstanbul’da yer alan Feshane’nin günümüzde ismi değişerek “Feshane Artİstanbul”olmuştur.

FESHANE HANGİ İLDE? Feshane hangi ilde? İstanbul şehir sınırlarında konumlanan yapı, kültürel ve ticari etkinleri de destekleyen bir dokuya sahiptir. Günümüzdeki adıyla Feshane Artİstanbul, düzenli aralıklarla yapılan fuar ve sergi faaliyetleri için önemli bir merkezdir. Bu faaliyetler, İstanbul’un kültürel yönüne de katkı sağlar. FESHANE HANGİ BÖLGEDE? Peki Feshane hangi bölgede? Ülkemizin Marmara Bölgesi’nde konumlanan yapı, yoğun nüfus, gelişmiş ulaşım ve ekonomik altyapısıyla öne çıkan İstanbul metropolüne daha fazla değer katar. Feshanenin bünyesinde yapılan etkinliklerinin yanı sıra tarihsel dokusu da gelen ziyaretçilerin ilgisini çeker. REKLAM FESHANE KONUMU NEDİR? Feshane konumu nedir? Bugünkü adıyla Artİstanbul, Eyüp ilçesi sınırlarında yer alır. Sahil kenarında konumlanan Feshane, Haliç’e bakan bir kıyıya sahiptir. Önünden T5 tramvayı geçer. Bunun yanı sıra farklı ulaşım araçlarıyla da erişim mümkündür. Otobüs ve kara yolu ile ulaşım yapılabilir. Ek olarak Feshane, civarında bulunan tarihi camiler, çeşmeler ve sosyal alanlarla da göze çarpar. Artİstanbul’un geçmişte fes üretimi için kullanılması, Osmanlı için önemli ve stratejik bir yer olduğunu gösterir.