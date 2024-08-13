Fethiye açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş: 13.08.2024 - 01:26 Güncelleme: 13.08.2024 - 01:27
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.
AA'nın haberine göre; ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki biri çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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