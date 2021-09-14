Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın, Serkan Yalnız isimli vatandaşla yaptığı telefon konuşmasının kaydı sosyal medyada paylaşıldı. CHP’li Belediye başkanının ettiği küfürler birçok kesimden tepki topladı. Telefonun diğer ucundaki Serkan Yılmaz ise, konuyu yargıya taşıdı. Tehdit aldığını da ileri süren Yılmaz başkan Alim Karaca'dan şikayetçi oldu.

KARACA'NIN DOSYASI MYK'DA ELE ALINACAK

Konu CHP Genel Merkezi'ne ulaştı. Söz konusu durumdan rahatsız olduğu belirtilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gereğini yapılması için talimat verdi. Fethiye Belediye başkanı Alim Karaca'nın dosyası MYK 'da ele alınacak.

Ardından uyarı kınama geçici ihraç veya kesin ihraç cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.