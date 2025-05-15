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        Haberler Gündem Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı - Güncel haberler

        Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:48 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:48
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        Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı
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        Fethiye Belediyesi, Akdeniz Koruma Derneği ve D-Marin iş birliğiyle "Dünya İklim Günü" dolayısıyla Göcek Mahallesi'nde deniz dibi temizliği yapıldı.

        Gönüllü dalgıçların yer aldığı temizlikte, denizden 146 kilogram atık çıkarıldı.

        Cam şişe, plastik boru, tenekeler ve hortumlardan oluşan atıklar geri dönüşüme gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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