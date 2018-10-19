Tatil için Fethiye'ye gelen Kadir Yıldız (28) ile arkadaşı Davut Çamlı (34), karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan gitmek istedi.

Dün sabah saatlerinde arkadaşıyla çıktığı yürüyüş sırasında düşen ve yaklaşık 10 metre yuvarlanan Kadir Yıldız yaralandı. Arkadaşının düştüğünü gören Davut Çamlı ise bulunduğu kayalıklarda mahsur kaldı. Çamlı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, Çamlı'yı mahsur kaldığı yerden kurtardıktan sonra Yıldız'a ulaştı. Yıldız'ı bir süre düştüğü yerden yukarıya taşıyan ekipler, daha sonra karar değiştirerek yaralıyı bu kez Kelebekler Vadisi plajına doğru indirmeye çalıştı.

Havanın kararması üzerine ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Dalaman Hava Meydan Komutanlığından helikopter talebinde bulundu. Gelen helikopterin de bölgeye inememesi üzerine güçlükle ilerleyen ekipler, Yıldız'ı yaklaşık 12 saat süren operasyonla kurtardı.

Kelebekler Vadisi sahilinden Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığının botuna alınan Yıldız, ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ